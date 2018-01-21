سعدان يعلن عن مباراة ودية بين الجزائر وفلسطين

أعلن المدير الفني الوطني رابح سعدان، خلال أشغال المكتب الفيدرالي المنعقد اليوم، عن برمجة مباراة ودية بين المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة، والمنتخب الفلسطيني الأول.

وكشف رابح سعدان، أنه تم تحديد موعد إجراء هذه المواجهة الودية، يوم الـ27 فيفري المقبل، دون ذكر مكان إجراء هذه المباراة.

من جهة أخرى، كشف المدري الفني الوطني، رابح سعدان، عن وضع لوائح جديدة خاصة بتكوين المدربين الوطنيين.

كما كشف رابح سعدان، عن الشهادات التي سيتم منحها مستقبلا للمدريبن، وهي الشهادة الفيدرالية للتدريب بثلاثة أصناف وهي.

الشهادة الفيدرالية للتدريب (1)، الشهادة الفيدرالية للتدريب (2)، الشهادة الفيدرالية للتدريب (3).