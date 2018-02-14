سعدان يقدم 10 حلول للنهوض بكرة القدم الجزائرية

قدم المدير الفني الوطني رابح سعدان، عشرة مقترحات من أجل النهوض بكرة القدم الجزائرية، والخروج بها من الأزمة الحالية.

وتحدث سعدان في حوار مطول مع مجلة “جون أفريك”، عن الأهداف المستقبلية للمنتخب الوطني والتي قال فيها:

“يجب أن تكون عندنا مديرية فنية قوية ومنظمة، بشكل جيد، مع الوسائل التي يوفرها لنا رئيس الإتحادية خير الديين زطشي”.

وأضاف:”يجب أن نبدأ العمل من القاعدة (الفئات الشبانية)، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب عيلنا إنتهاج سياسة إستكشاف اللاعبين في كل الولايات”.

وقال سعدان أنه يتوجب نقل العمل القاعدي إلى مختلف ولايات الوطن من أجل إكتشاف مواهب كروية جديدة موضحا:

“يتحقق ذلك عبر إنشاء مديريات فنية في الولايات من أجل القيام بعمل موضوعي في كل المناطق الولائية”

واضاف: “سيكون التنسيق بين المديريات المحلية والجهوية رفقة المديرية الفنية بصفة دائمة..يجب علينا العمل في الجانب المحلي الجهوي والوطني”.

وطالب سعدان بزيادة عدد الإجازات عبر مختلف أنحاء الوطن وتوفير محيط كروي في المناطق المعزولة حيث قال:

“يجب زيادة عد الإجازات لأن العديد من الشباب لا يعرفون أين يتوجهون لممارسة كرة القدم”.

وأضاف: “زطشي يتمنى إنشاء 4 مراكز تكوينية عبر مختلف أنحاء الوطن، حيث سيتم تكوين اللاعبين وحتى المدربين”.

وشدد صانع ملحمة أم درمان، على ضرورة إعتماد الأندية الوطنية على المخطط التكويني وتصعيد المواهب من الفئات الشبانية قائلا:

“يجب على الأندية أن تمنح الأولوية للتكوين قبل إقتناء لاعبين من أندية أخرى”.

ولم يغفل سعدان المنافسات الكروية الأخرى خلال مخططته لتطوير كرة القدم حيث قال في حاوره مع مجلة “جون أفريك”:

” سنقوم بتطوير كرة القدم للصالات، وكرة القدم الشاطئية ، وكرة القدم النسوية”وأَضاف”يجب أن نسطر أهداف مستقبلية من أجل تحقيقها مع المنتخبات الوطنية للفئات الشبانية “.

“قررنا إنشاء منتخب وطني لفئة أقل من 15 سنة ، والمديرية الفنية ستتكفل بتنظيم بطولة وطنية للشباب”