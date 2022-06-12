سعدان يكشف مواصفات الرئيس المستقبلي لـ “الفاف”

طالب الناخب الأسبق رابح سعدان من الاتحاد الجزائري لكرة الفاف تعيين الرئيس الجديد وفق متطلبات الوقت الراهن للكرة العالمية والإفريقية.

كما كشف سعدان عن مواصفات الرئيس المستقبلي في تصريح له لـ “النهار”: “نحتاج رئيس يملك خبرة طويلة في افريقيا. ويملك علاقات على مستوى الكاف والفيفا.كما يعرف الأمور القانونية والادارية”

وأضاف “رجل في الحرس القديم يبقى اختياره جيّد لكن للإستشارة فقط من اجل منحنا تجربته. لكن من الافضل أن نثق في رجل جديد. اين هو بلاتيني وبلاتير. يجب ايجاد ناس جدد في بيت الفاف”

كما أردف “نملك عادة سيئة في الجزائر وهي الانتقاد من اجل الانتقاد. لا استطيع الحديث عن شخص مثلا ودعمه لكنه لا يملك امكانيات لشغل منصبه”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]