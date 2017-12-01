سعدان يوجه إتهاما جديدا لروراوة !!

قام المُدير الفني الوطني، رابح سعدان، بتوجيه سهام الإنتقاد لرئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة، عند نزوله ضيفا على القناة الأولى.

وصرح “شيخ المُدربين” :”بعد تأهلنا لمونديال 2010، وتألقنا في الكان نفس السنة، لم نعمل على قاعدة صحيحة وعلى المدى الطويل”.

وأردف :”كان من المُفترض أن نستغل تلك الفترة، للعمل على التكوين، ولكننا الإدارة أرادت الحصول على نتائج سريعة، وهذا مُستحيل”.

وواصل :”حتى في الأصناف الصغرى، كان اللاعبون والمُدربون يتعرضون للاستبعاد بمجرد أي نتيجة سلبية، مما يجعل تكوينهم يتوقف سريعا للأسف”.