سعدان يوجه إتهاما جديدا لروراوة !!

الرياضة
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سعدان يوجه إتهاما جديدا لروراوة !!
بقلم إسماعيل عشاش

قام المُدير الفني الوطني، رابح سعدان، بتوجيه سهام الإنتقاد لرئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة، عند نزوله ضيفا على القناة الأولى.

وصرح “شيخ المُدربين” :”بعد تأهلنا لمونديال 2010، وتألقنا في الكان نفس السنة، لم نعمل على قاعدة صحيحة وعلى المدى الطويل”.

وأردف :”كان من المُفترض أن نستغل تلك الفترة، للعمل على التكوين، ولكننا الإدارة أرادت الحصول على نتائج سريعة، وهذا مُستحيل”.

وواصل :”حتى في الأصناف الصغرى، كان اللاعبون والمُدربون يتعرضون للاستبعاد بمجرد أي نتيجة سلبية، مما يجعل تكوينهم يتوقف سريعا للأسف”.

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