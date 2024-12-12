سعدان: “المدرب الجزائري محڤور في بلاده وخارج الوطن ناجح”

طالب الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان المسؤولين عن الكرة الجزائرية بالاعتراف بالمدرب الجزائري، نظراً إلى كفاءتهم الكبيرة.

وقال رابح سعدان في تصريح خلال قرعة الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية: “المدرب الجزائري محڤور في بلاده، في الجزائر نملك كفاءات تدريبية، عدد من المدربين الأجانب اعترفوا بأن الإمكانيات في الجزائر أفضل منهم كثيرا”.

وأضاف سعدان: “عمراني و بن شيخة برهنا في الميدان لأكثر من 30 سنة، أطالب بتفادي التعاقد مع المدربين من بلدان أخرى”.

وختم الشيخ سعدان تصريحه بالحديث عن الناخب الوطني بيتكوفيتش: “الاتحاد الجزائري اتصل بي من أجل المساهمة في كرة القدم وتشجيع الشبان، وحتى يتخذوا قدوة للتعلم والدراسة، تقريبا أنا انتهيت، لكن يجب الاعتراف بالمدرب الجزائري والدليل أنه ناجح خارج الجزائر”.