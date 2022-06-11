سعدان “هذا ما أطلبه من الجمهور الجزائري قصد مساندة بلماضي”

طالب الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان من الجمهور الجزائري بضرورة الصبر على اللاعبين الجدد في المنتخب الوطني وعلى الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال سعدان في تصريح لـ “النهار” اليوم “معطيات العمل في المنتخب الوطني تكون صعبة. الوقت غير كاف لصنع منتخب جديد”.

وأضاف “تصفيات كأس افريقيا مهمة جدا بإيجاد التشكيلة الجيدة قبل انطلاق التحديات الأكبر”.

كما ختم “يجب الصبر على الناخب الوطني لمشاهة المنتخب قوي مجددا. الأمر الممتاز في المنتخب أصبح مكون من 50 بالمائة من اللاعبين الذين يعتبرون الركائز والشباب الذي يشكلون جزءا هاما”.

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