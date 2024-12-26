سعداوي:رئيس الجمهورية نظر بنظرة تقدير للأستاذ وقرر أن يحسن وضعيته المهنية

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى الأولوية الكاملة لتحسين وضعية الأستاذ والمعلم من خلال القانون الأساسي الذي تم المصادقة عليه.

وقال الوزير في إجابته على أسئلة النواب اليوم، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن اصدار القانون الأساسي انتظرته الأسرة التربوية كثيرا. وقد حرص الرئيس على اعداده بالمستوى الذي يليق بالأستاذ

واضاف الوزير “رئيس الجمهورية نظر بنظرة تقدير للاستاذ والمعلم وقرر أن يحسن من الوضعية المهنية والوضعية الاجتماعية. وأصدر أوامره بضرورة اعداد قانون أساسي يلبي هذه الاحتياجات”

واستطرد قائلا ” قدمنا هذا القانون في مستوى محترم يلبي هذه الاحتياجات ووافق عليه رئيس الجمهورية، وصادق عليه في اجتماع مجلس الوزاراء.. ونهنئ بهذه المناسبة الاسرة التربوية بهذا القانون وبما جاء به من مكتسبات تضع المنتمين لقطاع التربية في أريحية”.