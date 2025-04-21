سعداوي:لن نمنع “البورطابل”داخل المدارس

صرّح اليوم الإثنين، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن مصالحه لن تمنع الهاتف النقال في المؤسسات التربوية، بل تسعى إلى تنظيم استعماله بطريقة صحيحة تساهم في زيادة معارف التلميذ بتأطير من الأساتذة.

وقال الوزير في التصريح الصحفي الذي أدلى به عند زيارة التفقد التي قادته إلى ولاية تيبازة، إنّ الهاتف النقال ليس ممنوعا على التلاميذ، حيث قال في معرض حديثه”..لقد راسلنا مديري التربية في مراسلة لدق ناقوس الخطر حول بعض الظواهر التي باتت تعرفها المدارس. بغرض التنبيه وتحصين هذه المؤسسات وحماية التلاميذ وتوفير الجو الآمن لأبنائنا”.

وأضاف الوزير “كنت قد تكلمت عن الاستعمال المفرط للهواتف النقالة داخل الحصص الدراسية، وتصفخ مواقع التواصل الاجتماعي. واستعمال الهاتف النقال حتى من طرف بعض أفراد هيئة التدريس، وتسجيل مقاطع فيديو داخل الأقسام دون استشارة أولياء الأمور. فهذه الوسائل نريد أن ننظمها فقط داخل مدارسنا التربوية”.

وأضاف نحن لم نمنع الهاتف النقال، لكن نريد من التلاميذ أن يستعملوه. بطريقة إيجابية من اجل تطوير واستغلال المعارف العلمية”.

واستطرد قائلا:” استعمال الهاتف النقال بالطريقة الصحيحة مقبول وندعمه لا منعهه ولكن نحن نمنع الاستعمال السيئ والسلبي لهذه الأجهزة. وهدفنا هو أن يبقى أبناؤنا مركزين على التحصيل العلمي. واستغلال الوقت الكامل من أجل الاستفادة مما يقدم دخل القسم”.