سعداوي: الدخول المدرسي المقبل سيكون متميزا

كشف وزير التربية الوطنية، اليوم الأحد، أن قطاعه بصدد التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، مؤكدا أنه سيكون مميزا هذا الموسم بالغضاة إلى إطلاق حملة وطنية حول الأمن الصحي.

وصرح وزير التربية خلال ندوة صحفية لعرض النتائج العامة لبكالوريا دورة 2025، أن الدخول المدرسي المقبل سيكون متميزا وبصيغة جديدة. حيث سيتم تخصيص أسبوع كامل لالتقاء الأسرة التربوية. أين سيتمكن الأولياء من الإلتقاء مع إدارات المؤسسات التربوية وكذا التلاميذ.

من جهة أخرى، أعلن سعداوي عن إطلاق حملة وطنية حول الأمن الصحي، مشيرا أن الدخول المدرسي المقبل سيكون صحي تحت عنوان “الصحة المدرسية من أجل مستقبل صحي آمن”.

كما شدد سعداوي على ضرورة تضافر الجهود والتعاون لضمان دخول مدرسي موجه ومرتب.

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