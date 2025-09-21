سعداوي: العناية بالصحة المدرسية مقدس ونحرص لحماية أبنائنا نفسيا وجسديا وعلميا

أكّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، بالعاصمة، أن العناية بالصحة المدرسية مقدس وقطاعه يحرص لحماية كل التلاميذ نفسيًا وجسديًا وعلميًا.

وخلال ندوة صُحفية عقدها وزير التربية على هامش اعطاء اشارة الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2025/2026. أكد سعداوي أنه بمعية وزارة الصحة حرصتوزارة التربية أن يكون الحديث عن الصحة بالموازاة مع البرنامج البيداغوجي. حيث ستكون بعض الأنشطة هذا الأسبوع التي تتخلل هذا البرنامج وهي موجهة بحسب كل مرحلة تعليمية.

كما أشار الوزير أن هذا البرنامج يشمل المرافقة والتوعية الصحية للتلاميذ بمختلف أشكالها. سواء الحرص على الرياضة والأكل الصحي وكذا الوقاية من المخدرات.

ودعا سعداوي أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين لمرافقة قطاعه في هذا المجال وكذا في الجماعات المحلية للالتفاف حول قطاع التربية من أجل مستقبل البلاد.

