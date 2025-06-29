سعداوي: القطاع الخاص حقق نتائج محترمة في امتحان البيام..وهذه نصيحتي له

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إنّ مؤسسات القطاع الخاص حققت نتائج جد محترمة في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025.

وأكد الوزير في الندوة الصحفية التي نشّطها اليوم لعرض النتائج النهائية للامتحان، أن هذه المؤسسات. تساهم مساهمة كبيرة في دعم التلاميذ، لكن عليها أن تطور أداءها أكثر والالتزام ببرنامج وتوجيهات وزارة التربية الوطنية.

كما وجّه الوزير نداءً لهذا المدارس من أجل الاهتمام أكثر بتلاميذ الأقسام النهائية، من خلال فتح المؤسسات لتقديم دروس الدعم ومرافقتهم للحصول على نتائج أفضل.