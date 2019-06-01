سعداوي: تكفّلوا بمشاكل العمال ولا تتركوا الموظفين يعانون في سوناطراك

دعا النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي، مسؤولي مؤسسة GTP بحاسي مسعودي، التابعة لشركة سوناطراك، بضرورة

التكفل بانشغالات عمالها الذين دخلوا في إضراب، والبالغ عددهم 1200 عامل، مؤكدا بأن البلاد ليست في حاجة لمشاكل أخرى

فوق المشكل السياسي التي تعيشه اليوم، حيث قال في بث مباشر له على الفايسبوك، “تلقيت عدة اتصالات من قبل عمال

بهذه المؤسسة طالبوني بالتدخل وإيصال انشغالاتهم للمسؤولين، حيث يتعلق الأمر حسبه بالأجور وانشغالات أخرى يريدون من مؤسستهم التكفل بها”.

وقال سعداوي إن هؤلاء العمال لهم 34 يوما مضربين عن العمل حسب تصريحاتهم، ويطالبون في المساواة بين كافة عمال سوناطراك.