سعداوي: حرصنا على توفير الكتاب المدرسي عبر كل الولايات بسعره المرجعي

أكّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن قطاعه حرص على وصول الكتاب المدرسي إلى كل الولايات، بسعره المرجعي دون زيادة أو مضاربة.

وأوضح سعداوي، خلال ندوة صُحفية عقدها على هامش إعطاء اشارة الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2026/2025. أنه تم التعاقد مع العديد من المكتبات ونقاط البيع لتقريب الكتاب من الأولياء بسعره المرجعي. دون زيادة أو مضاربة مع تكثيف الرقابة من طرف وزارة التجارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور