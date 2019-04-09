سعداوي: “خطاب بن صالح عادي ولم يستطع امتصاص غضب الشعب”

قال النائب البرلماني سليمان سعداوي، إن خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كان عاديا ولم يَرقَ لتطلعات الشعب.

وأكد سعداوي النائب عن حزب الأفلان اليوم، في مداخلته عبر الهاتف في حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”

إن ما قاله بن صالح في خطابه يمكن لأي شخص قوله، فهو لم يستطع امتصاص غضب الشعب الذي يطالب باستقالته.

كما أضاف بأن ما خرج به رئيس الدولة الجديد اليوم لم يسمو لما كنا نترقب، مشيرا إلى أن مطالبته سابقا

بالعمل في الإطار الدستوري نابع من الرغبة في اجتناب الفوضى التي قد تنجم عن العمل خارج القانون، والإطار الدستوري.