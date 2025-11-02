سعداوي: رقم أخضر لمكافحة المخدرات في الوسط التربوي

كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الأحد عن استحداث رقم أخضر لمكافحة المخدرات في الوسط المدرسي والوقاية منها. داعيا إلى الانخراط في الجهد الوطني الرامي إلى محاصرة هذه الآفة.

و أعلن سعداوي عن استحداث الرقم لمرافقة مبادرة ” القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي”، من خلال التبليغ عن الحالات التي يتم رصدها بالمؤسسات التربوية. مبرزا ضرورة غرس ثقافة التبليغ لمحاصرة هذه الآفة. ما يستدعي انخراط كل المعنيين من قطاعات وزارية وهيئات وطنية للمساهمة في حماية محيط المؤسسات التربوية.

من جانبه. أكد مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. السيد طارق كور. على أهمية إرساء منظومة يقظة وطنية لمواجهة هذه الآفة, مشيرا إلى أن القافلة ستجوب في مرحلة أولى 17 ولاية. على أن تتوسع لتستهدف كل المؤسسات التربوية المتواجدة عبر الوطن.

كما أعلن في السياق ذاته عن تسطير برنامج, بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, من أجل تنظيم قافلة تحسيسية, خلال السنة المقبلة. تستهدف المؤسسات والإقامات الجامعية على وجه الخصوص لتوعية الطلبة بمخاطر هذه الآفة والوقاية منه.