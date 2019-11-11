سعداوي: سنزكي المرشح الذي تتوفر فيه 4 شروط

صرح البرلماني سليمان سعداوي والمنسق الوطني لمبادرة لم الشمل أن هذه الأخيرة ستقوم بتزكية أحد المترشحين الذي تتوفر فيه 4 شروط .

وأضاف المنسق الوطني لمبادرة لم الشمل أن من سنزكيه ينبغي أن تتوفر فيه 4 شروط وهي ان يكون متعلما وكفؤا وتقيا ويراعي مصلحة الطبقة الوسطى.

وفي رده على سؤال حول امتناعه عن الترشح للرئاسيات، قال سعداوي أنه لا يستطيع حتى تعدي العتبة الأولى ولا يمكنه أن يجمع أكثر من 10 آلاف توقيع.

كما أكد المنسق الوطني للمبادرة أنه لا يطمع في تقلد أي منصب من المناصب العليا داعيا الجميع إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار .