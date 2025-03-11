سعداوي: فتح المؤسسات التربوية خلال عطلة الربيع لهذه الفئة من التلاميذ

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي إنه سيتم فتح المؤسسات التعليمية خلال الأسبوع الأول. من العطلة الربيعية أمام التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية. لتمكينهم من الاستفادة من دروس الدعم المقدمة.



ووجّه وزير التربية الوطنية تحية لكافة مكونات الأسرة التربوية نظير جهودهم من أجل إنجاح الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية. حيث قال بهذا الخصوص “نحن في مرحلة بيداغوجية مهمة جدا، تستدعي التركيز على تحفيز التلاميذ على تحصيل نتائج جيدة”. معتبرا مرحلة الامتحانات “فرصة مهمة لتحديد الكفاءات الموجودة، بهدف تشكيل نخبة معول عليها”.

في سياق ذي صلة، أشار سعداوي إلى استكمال الإجراءات الإدارية والبيداغوجية المتبقية من الفصل الثاني، على غرار صب النقاط وتصحيح الاختبارات وتقديم الإجابات النموذجية واستقبال الأولياء.

مشيدا بالمزايا التي تسهر على توفيرها مديرية الأنظمة المعلوماتية لوزارة التربية الوطنية في مجال رقمنة المجال البيداغوجي, ما يتيح للأولياء الحصول على كشوفات النقاط انطلاقا من الفضاء المخصص لهم على المنصة الرقمية للوزارة.