سعداوي: قد نُعفي التلاميذ من بعض المواد والاكتفاء بذات المعاملات المرتفعة في امتحان “البيام”

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ، عن خطة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي والمتوسط، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر. على الامتحانات الرسمية.

وأوضح الوزير اثناء إجابته على اسئلة نواب مجلس الأمة، أنه في التعليم المتوسط، يدرس التلميذ جميع المواد لضمان تأهيله لاختيار الشعبة التي يرغب فيها لاحقا.

وأشار الوزير أن معدل القبول يُحسب وفق المعدل السنوي ومعدل الامتحان الرسمي، مشياً إلى أن إعادة هيكلة المواد. ستشمل دراسة إمكانية إعفاء التلاميذ. من بعض المواد ذات المعدلات الأقل، مع الإبقاء على المواد الأساسية ذات المعدلات. المرتفعة التي يتبارى فيها التلاميذ، بما يعزز المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتنظيم العملية. الدراسية بطريقة تتماشى مع قدرات التلاميذ وتطلعاتهم المستقبلية.