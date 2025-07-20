سعداوي: لأول مرة لم يتم حجب مواقع التواصل خلال امتحانات البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أنه لأول مرة لم يتم حجب مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة امتحانات شهادة البكالوريا.

وأشاد وزير التربية المستوى العالي الذي وصلت إليه مؤسساتنا في التأمين السبيراني. مشيرا أنه لأول مرة لم يتم حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا.

كما أكد أنه تم حجب مواقع التواصل على مراكز اجراء امتحانات شهادة البكالوريا فقط دون تعطيل مصالح عامة الناس. مذكرا أنه هذه المؤسسة قامت بعمل جبار من مقرها المتواجد في العاصمة. تمكنت من معاينة كل المترشحين على المستوى الوطني وفي أي مركز إجراء.

وفي سياق الحديث قال سعداوي انه تم إسداء أوامر لمنع المترشحين من ادخال أي وسيلة من وسائل الاتصال إلى مركز اجراء الامتحان، لكن هناك من خالفوا الأوامر وتم التعامل معهم.

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