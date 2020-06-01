سعداوي: “لا أشكك في نتائج الوفاق وأنا هنا للدفاع عن شرف عائلتي”

أكد وكيل أعمال اللاعبين نسيم سعداوي، اليوم الإثنين، أنه لا يشكك في نتائج نادي وفاق سطيف، وأنه يسعى فقط للدفاع عن اسمه وشرف عائلته.

وصرح نسيم سعداوي، عقب مواجهته مع رئيس الوفاق فهد حلفاية، أمام لجنة الإنضباط: “أنا لا أشكك في نتائج فريق وفاق سطيف”.

وأضاف وكيل أعمال اللاعبين: “أنا متواجد اليوم هنا للدفاع عن إسمي وشرف عائلتي”.

وتابع نسيم سعداوي: “هناك صحفي معروف أقول له “ما تخدمش بإسمي””.

وفي المقابل، رفض رئيس وفاق سطيف، فهد حلفاية الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيا بالقول أن القضية لدى العدالة، والحقيقة ستظهر هذا الأسبوع.