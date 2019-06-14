سعداوي: لا أعترف بهؤلاء الوزراء لأنهم سبب اشتعال فتيلة الأزمة

الوطني
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سعداوي: لا أعترف بهؤلاء الوزراء لأنهم سبب اشتعال فتيلة الأزمة
بقلم موسى.ب

قال سليمان سعداوي عدم اعترافه بالحكومة والوزراء الحاليين، الذين هم أصل الداء والأزمة في الجزائر على حد تعبيره.

وأكد سعداوي الذي نزل ضيفا على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار” اليوم، بأن هؤلاء الوزراء الذين رفضوا الإستجابة

لمطالب الشعب إنما هم سبب اشتعال فتيلة الفتنة، مشيرا إلى أنه لو استجاب هؤلاء لمطالب الحراك، وكذا الباءات لانتهت الأزمة.

وقال سعداوي إن هؤلاء الوزراء، لم يفيدوا في أي شيء وكانت عليهم الذهاب بعد انتهاء فترة ثلاثة أشهر المحددة لهم.

خاصة وأنهم يخافون من النزول إلى الشارع لتفقد أوضاع الشعب وسماع انشغالاتهم.


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