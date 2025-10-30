سعداوي لمديري التربية.. لكم السلطة الكاملة لتنظيم مصالح مديرياتهم

شدد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على ضروروة انطلاق المشاريع انطلاق المشاريع المدرجة. ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في الآجال المحددة.

وأشار الوزير في الندوة الوطنية التي ترأسها عن بعد إلى ضرورة. التقيد بالتعليمات والعمل على تنفيذها لضمان راحة المعلم والمتعلم.

وفي هذا الاطار ر، تابع الوزير وضعية التنفيذ الفعلية على مستوى جميع مديريات التربية، من خلال العروض المقدَّمة من طرف مديري التربية. قصد الوقوف على مدى التقدّم في الإنجاز ومعالجة الإشكالات المطروحة. والبحث في التدابير الكفيلة بضمان احترام رزنامة التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما جدّد الوزير التأكيد على منح مديري التربية السلطة الكاملة لتنظيم مصالح مديرياتهم بما يضمن النجاعة والشفافية.مشيرًا إلى أنّ الوزارة تلتزم بدعم هذه المصالح بالكفاءات النزيهة. والمؤهلة ضمانًا لحسن سير المرفق التربوي.