سعداوي: مراجعة البرامج الدراسية.. وتقليص الحجم الساعي

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي اليوم الاثنين عن عزم الوزارة على إعادة النظر في توزيع البرامج الدراسية. وتخفيف حجم الدروس في الطورين المتوسط والثانوي.

وكشف الوزير عن إنشاء اللجنة الوطنية، لإعداد جودة التعليم التي ستتكفل بعملية إعادة توزيع البرامج والحجم الساعي للبرامج والمواد بما يتماشى ومصلحة الأستاذ والتلميذ على حد سواء.

وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها أثناء الزيارة التي قادته إلى ولاية تيندوف لتدشين عدد من المشاريع أن رئيس الجمهورية. يحرص ف كل مرة بالاهتمام بالاساتذة والتلاميذ من خلال تخفيف البرامج، في الأطوار التعليمية الثلاث، حيث باشرت الوزارة ذلك في الطور الأول من مرحلة التعليم الابتدائي ليتم المواصلة في في الأطوار التعليمية الأخرى( الطورين المتوسط والثانوي).

هذا ودشن الوزير على مستوى الولاية العديد من المؤسسات التربوية كما وضع. حجر الأساس لعدد آخر وهذا خدمة للتلميذ، الذي كما قال -الوزير-يجب أن يكون في أريحية تامة.

ويصل مجموع المؤسسات التربوية التي تم تدشينها على مستوى الوزارة ليصل عدد المؤسسات إلى 65 مؤسسة. أين أكد الوزير أن عملية التدشين جاءت لتخفيف الضغط على بعض المؤسسات ما يسمح مستقبلا بفتح مناصب شغل لتوظيف أبناء المنطقة.