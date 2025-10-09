سعداوي: نحرص على تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم

أبرز وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعدواي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على مواصلة تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم من خلال توفير هياكل تربوية تستوفي كافة الشروط.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة،أكد سعداوي أن قطاع التربية الوطنية يعكف على “تحسين توفير ظروف التمدرس وتجسيد مسعى جودة التعليم. اعتمادا على جملة من الإجراءات المتعلقة بتوفير التأطير البشري وتحيين خريطة المؤسسات التعليمة واستلام هياكل جديدة”.