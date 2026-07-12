سعداوي: نسبة النجاح في شهادة البكالوريا بلغت 56.18 بالمائة

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2026 بلغت 56.18 بالمائة وطنيا.

وأعلن وزير التربية خلال تقديمه عرضا حول النتائج العامة لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أن التلميذة قرومي بشرى هبة الله من ولاية تيارت شعبة تقني رياضي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.26.

والتلميذة نصر الله يقين من بلدية القبة بالعاصمة شعبة رياضيات تحصلت على المرتبة الثانية وطنيا بمعدل 19.21. من ثانوية الرياضيات، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب التلميذة سعال زينب دعاء من بلدية العاشور بالعاصمة. شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.16.

كما أشار الوزير أن عدد الناجحين بتقدير ممتاز في شهادة البكالوريا دورة جوان 2026 بلغ 1232 ناجحا، حيث تحصل 21 ألف و800 ناجح على معدل من 15 إلى 18.

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