سعداوي: نسعى للانتقال بموظفي القطاع من صفة “موظف” إلى صفة “مُربٍّ”

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن الدولة تولي عناية خاصة لقطاع التربية الوطنية. من خلال الميزانيات الهامة المخصّصة له. في تجسيد فعلي لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية. الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية.

وأضاف الوزير الذي نزل ضيفا على فوروم الاذاعة الوطنية أن التوجه العام لرئيس الجمهورية يعكس إرادة واضحة للانتقال بالممارسين. في قطاع التربية من صفة “موظف” إلى مرتبة “مُربٍّ”، وهو ما تعمل الوزارة على ترجمته ميدانيًا عبر سياسات إصلاحية شاملة تمس مختلف جوانب المنظومة.

وتُعدّ عملية إصلاح البرامج والمناهج حسب الوزير من أبرز هذه الورشات. باعتبارها عملية عميقة وحساسة، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به المنظومة التربوية في تحقيق الأمن المعرفي والاجتماعي، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال العلوم والمعارف.

وقد انطلقت هذه الإصلاحات حسب ما أكده الوزير من الطور الابتدائي. من خلال التركيز على الجوانب التربوية والأخلاقية، والتربية البيئية والثقافية، مع تمكين المتعلم من المعارف العامة الأساسية. أما في السنتين الرابعة والخامسة. فيتم تعميق التعلمات، لا سيما في الرياضيات والحساب واللغات، مع إدراج اللغات الأجنبية في إطار مدروس.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه تم منح اللغة الإنجليزية أولوية خاصة. عبر رفع الحجم الساعي المخصص لها. باعتبارها لغة عالمية ووعاءً أساسياً للمعارف الحديثة.