سعداوي: هذا هو الحل الأمثل للإنتقال بالجزائر إلى بر الأمان

اقترح سليمان سعداوي النائب البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، اختيار ممثلين عن الشعبي الجزائري من كل والولايات لتنظيم الإنتخابات.

وقال سعداوي، إذا كانت رافضين لبن صالح فعليكم أن تضعوا له مراقبين ممثلين للشعب عن كل ولاية ومنطقة.

فنكون بذلك قد مزجنا بين إرادة الشعب وحكم الدستور حسب سعداوي، بحيث يتم تشكيل لجنة خاصة مشكلة من 96 شخصا.

منهم 80 من المائة من ممثلي الحراك الشعبي، 30 من المائة منهم شباب، و35 من المائة منهم يكونون جامعيين وإطارات.

وأما 5 من المائة من أصل 96 من المائة فمن الشخصيات الوطنية الحيادية، التي لا تنتمي للحراك ولا إلى السلطة.

بينما يكون 15 من المائة من الـ96 شخص تمثيلا حزبيا، فضلا عن 96 شخص آخرين يمثلون الولايات والبلديات عبر الوطن.

وستشرف هذه اللجنة على عملية تنظيم الإنتخابات بكل شفافية وحيادية، دون أن يكون لبن صالح أي سلطة على هذه اللجنة.