سعداوي وبعض النواب يغادرون جلسة البرلمان ويطالبون بتنصيب قوجيل رئيسا للدولة

غادر النائب سعداوي، جلسة اجتماع البرلمان بغرفتيه وطالب باستقالة عبد القادر بن صالح.

كما غادر بعض النواب الآخرون، القاعة، مطالبين باستقالة بن صالح وتنصيب السيناتور الأكبر سنا صالح قوجيل.