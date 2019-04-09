سعداوي وبعض النواب يغادرون جلسة البرلمان ويطالبون بتنصيب قوجيل رئيسا للدولة

غادر النائب سعداوي، جلسة اجتماع البرلمان بغرفتيه وطالب باستقالة عبد القادر بن صالح.
كما غادر بعض النواب الآخرون، القاعة، مطالبين باستقالة بن صالح وتنصيب السيناتور الأكبر سنا صالح قوجيل.
✅#سعداوي: "أنا وحدي أقترحت صالح قوجيل لرئاسة #مجلس_الأمة ما أتفقت مع حتى واحد"
✅#سعداوي: "أنا وحدي أقترحت صالح قوجيل لرئاسة #مجلس_الأمة ما أتفقت مع حتى واحد"
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
✅#سعداوي: أنا مارانيش حاب نطيح فالفخ تاعهم.. ولم أزكي #بن_صالح.. نقول للسّبع استقيل
✅#سعداوي: أنا مارانيش حاب نطيح فالفخ تاعهم.. ولم أزكي #بن_صالح.. نقول للسّبع استقيل
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
✅#سعداوي: "أنا ماشي منافق وقلت أدعو إلى استقالة #بن_صالح باش ما يكونش رئيس الدولة ومازلت عند كلامي"
✅#سعداوي: "أنا ماشي منافق وقلت أدعو إلى استقالة #بن_صالح باش ما يكونش رئيس الدولة ومازلت عند كلامي"
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
✅#سعداوي: #بن_صالح مطالب بالرحيل حفاظا على سمعته والبلاد
✅#سعداوي: #بن_صالح مطالب بالرحيل حفاظا على سمعته والبلاد
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
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