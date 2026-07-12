سعداوي: وزارة التربية هي المخول الوحيد لإعلان نتائج البكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، أن وزارة التربية الوطنية هي المخول الوحيد لإعلان نتائج شهادة البكالوريا.

وفي تصريح له خلال تقديم عرض حول النتائج العامة لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أكد وزير التربية، على ضرورة التحلي باليقضة إزاء ما يتم ترويجه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تداول اسم تلميذة خلال اليومين الفارطين على أنها صاحبة أعلى معدل والمتوجة بالمرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا وهذا ليس له أي أساس من الصحة.

كما أبرز الوزير أن المعلومة الرسمية تعلنها وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية أو ما يصرح به وزير التربية .

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