سعداوي ونظيره البيلاروسي يناقشان تعزيز التعاون التربوي وإطلاق برامج تبادل بين تلاميذ البلدين

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، وزير التربية لجمهورية بيلاروسيا، أندري إيفانوفيتش إيفانتس.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء فرصةً للتباحث حول أوجه التعاون الثنائي الممكنة بين الجزائر وجمهورية بيلاروسيا في المجال التربوي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال التعليم بين البلدين.

وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا مفصّلًا حول النظام التربوي الجزائري، والجهود التي تبذلها الدولة في تجويد المنظومة التربوية. مشيرا إلى أن التعليم في الجزائر إلزامي ومجاني وديمقراطي في إطار البُعد الاجتماعي للدولة.

كما استعرض الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم التكنولوجي، وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال ورقمنة التعليم وفق المعايير الحديثة بهدف تحسين ظروف التمدرس في المؤسسات التربوية.

من جهته، قدّم وزير التربية لجمهورية بيلاروسيا عرضًا مفصّلًا عن النظام التربوي في بلاده. مسلّطًا الضوء على الجوانب الإيجابية والممارسات التقنية التي يعتمدها النظام. واستعرض آلية تكوين الأساتذة المستمرة كل ثلاث سنوات وشرح برامج تنشئة المتمدرسين منذ المراحل الأولى قبل الابتدائي، بما يعكس منهجية شاملة لتطوير التعليم والارتقاء بجودة التعلم منذ بداياته.

واتفق الجانبان على إنشاء لجنة عمل مشتركة لتحديد الخطوات العملية لتجسيد التعاون التربوي بين البلدين. بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير التعليم والتربية في البلدين.

وفي هذا السياق، قدّم وزير التربية الوطنية دعوة لنظيره لاستقبال مجموعة من تلاميذ بيلاروسيا في الجزائر. ضمن ؤ، والذي يشمل الاطلاع على النوادي العلمية. بما فيها نوادي الروبوتيك والنوادي البيئية، وزيارة المدارس الوطنية العليا. بما يعزز الشراكات التربوية وتبادل الخبرات بين البلدين وبدوره قدّم وزير التربية لجمهورية بيلاروسيا، دعوة لاستقبال مجموعة تضم عشرين تلميذًا من الجزائر في بيلاروسيا. بهدف الاطلاع عن قرب على التجربة التربوية البيلاروسية والتعرف على بيئتها التعليمية وبرامجها البيداغوجية.

وفي إطار التعريف بالمؤسسات التعليمية، رافق وزير التربية الوطنية نظيره البيلاروسي في زيارة لعدد من المؤسسات التعليمية. شملت مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار، حيث حضرا جانبا من الدروس. والثانوية الوطنية للفنون الشهيد علي معاشي، حيث اطلعا على مختلف مرافق المؤسسة والأنشطة الفنية والتربوية.