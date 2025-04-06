سعداوي وياسين وليد يشددان على ضرورة إنجاح مشروع البكالوريا المهنية

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم، الأحد بمقر الوزارة بالمرادية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد . وجرى اللقاء بحضور إطارات من الوزارتين.

وحسب بيان وزارة التربية، فقد خصّص اللقاء للوقوف على مدى تقدّم عمل الفريق المكلف بإعداد المشروع المتعلّق بالبكالوريا المهنية واستحداث ثانويات مهنية.

وفي هذا الصّدد، أكّد الوزيران على ضرورة ضبط كل التفاصيل الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح، وإعداد استراتيجية اتصال فعّالة لتمكين التلاميذ المعنيين وأوليائهم من جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالتوجيه نحو التعليم المهني الذي سيتوّج ببكالوريا مهنية، وبأنماط التعليم فيه ومخرجاته وفرص التشغيل المتاحة بعد ذلك، واستغلال الأسبوع الوطني للإعلام الذي سيُنظّم خلال شهر أفريل في المؤسسات التعليمية لتعريف التلاميذ وأولياؤهم بجميع المعلومات المرتبطة بالبكالوريا المهنية.