سعداوي يجري محادثات مع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة

التقى وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، محمد صغير سعداوي، بسمرقند (أوزباكستان)، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو زهري. حيث بحث معه واقع وآفاق التعاون التربوي بين البلدين وسبل تبادل الخبرات والتجارب.

واوضح بيان لوزارة التربية ان اللقاء جاء “في إطار مشاركة الفوزير في أشغال الدورة الثالثة والأربعين (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). المنعقدة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. التقى وزير التربية

الوطنية. رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة. الدكتور محمد صغير سعداوي، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025. برئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.علي زيدان أبو زهري. وذلك بحضور سفيرالجزائر بجمهورية أوزبكستان. محمد يرقي”.

وتناول اللقاء واقع وآفاق التعاون التربوي بين الجزائر ودولة فلسطين.خاصة في مجالات تكوين المعلمين. تحديث المناهج وتطوير التعليم الرقمي. إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال التربية على القيم الوطنية والمواطنة.