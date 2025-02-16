سعداوي يستقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية

إستقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الأحد، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وطرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:

الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط، وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات.

توحيد التصنيف لكل الرتب، وتسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص التغذية المدرسية” ومستشاري التغذية المدرسية. وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1).

بالإضافة إلى تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي.