سعداوي يستقبل الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية

إستقبل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية. وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، فإنه ومواصلة للقاءات المخصّصة لمسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون الأساسي والنظام التعويضي. وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. إستقبل الوزير سعداوي الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال التربية. بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.

وأضاف البيان، أن الأمين العام للنقابة ركز خلال اللقاء على عدد من الاقتراحات و الملاحظات. كتوحيد التصنيف بين أسلاك التدريس وأسلاك الإدارة والإدماج المباشر في الرتب المستحدثة. مع تثمين الأقدمية العامة لكل الأسلاك والرتب وإمكانية دمج أساتذة التربية البدنية والإنجليزية في التعليم الابتدائي.

كما شملت الاقتراحات إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية والوصول إلى مدرسة ذات جودة. وتسوية وضعية سلك المصالح الاقتصادية.

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