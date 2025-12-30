سعداوي يستقبل رئيسة برلمان الطفل ونوابها ويشيد بدورهم في ترسيخ الثقافة الديمقراطية

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، التلميذة أمينة لقرين رئيسة برلمان الطفل الجزائري ونوابها، للعهدة 2025-2027، وذلك بمناسبة تنصيب هذه الهيئة الجديدة.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد استهلّ الوزير لقاءه بكلمة ترحيبية، مؤكدا فيها أن هذا اللقاء شكّل فرصة لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الأطفال في الحياة المؤسسية وترسيخ ثقافة المواطنة الواعية. حيث أكد الوزير أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى تهيئة النشء من أجل التعرف على آليات التعبير المسؤول وطرح الرؤى المستقبلية المتعلقة بالمنظومة التربوية.

وأكد الوزير على الأدوار التربوية والمدنية لبرلمان الطفل الجزائري باعتباره فضاءً تربويًا محاكيًا لمؤسسات الدولة، يمكّن الأطفال البرلمانيين من فهم مبادئ العمل الديمقراطي وآليات صناعة القرار.

وأوضح الوزير أنّ هذه التجارب تسهم في ترسيخ الثقافة الدستورية وتعميق الوعي بوظائف السلطات في الدولة. لا سيما دور السلطة التشريعية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية وضمان التوازن المؤسساتي وحماية المصلحة العامة.

وختامًا، كرّم الوزير، رئيسةَ برلمان الطفل الجزائري ونوابها بهدايا رمزية احتفاءً بانتخابهم من طرف نظرائهم النواب.