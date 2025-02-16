سعداوي يستقبل رئيس مجلس مستخدمي قطاع التربية

إستقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية “النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية”.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وقدمت المنظمة النقابية، عدة إقتراحات وملاحظات، منها مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي. وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق.

بالإضافة إلى إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار. وتثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم.

وكذا ضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي.