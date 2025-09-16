سعداوي يسدي تعليمات هامة بخصوص الدخول المدرسي 

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصِّصت لتقييم التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي.

وتم خلال الندوة تقييم التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل وضبط التدابير الكفيلة بضمان انطلاقة سلسة وفعّالة.

وأكد سعداوي أن الدخول المدرسي رهان وطني تتقاطع فيه جهود مؤسسات الدولة والسلطات العليا. باعتباره إحدى الآليات الأساسية لترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

وبهذا الخصوص، دعا سعداوي مديري التربية إلى التحلي باليقظة والجدية اللازمة. والحرص على التواجد الميداني لاتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الهام.

كما أكد سعداوي في السياق ذاته، على ضرورة إبلاغ الوزارة فورًا بأي إشكال، مع تقديم معلومة دقيقة وآنية، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

واستعرض الوزير في الندوة الوطنية، التأطير الإداري والبيداغوجي، حيث اكد على ضرورة ضمان التأطير في المؤسسات التربوية. خاصة الجديدة منها، مع الحرص على توفير التأطير البيداغوجي.

وتطرق إلى الإطعام المدرسي، حيث أسدى تعليمات بضرورة توفير الوجبة الساخنة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي. وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

كما دعا مديري التربية إلى موافاة خلية المتابعة على مستوى الأمانة العامة بالمعطيات الدقيقة حول جاهزية المطاعم المدرسية في كل بلدية، في آجال أقصاها مساء يوم غد الأربعاء.

ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى نظافة المؤسسات التربوية، إذ وجّه الوزير مديري التربية إلى التنسيق المباشر مع رؤساء البلديات لتوفير مواد ووسائل التنظيف، ضمانًا لتهيئة ظروف استقبال ملائمة للتلاميذ.

وشدد وزير على أهمية التجاوب السريع مع أولياء التلاميذ، مبرزًا أن حسن الاستقبال والإنصات لانشغالاتهم والسعي لحلها يجسد الصورة الحقيقية للمدرسة الجزائرية والمرفق العمومي.

واغتنم الوزير الفرصة للتذكير بتخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لأنشطة صحية وتوعوية، دون المساس بالبرنامج البيداغوجي.

وأعلن سعداوي عن فتح مجال تبادل المناصب بين الأساتذة في نفس الولاية وفق ضوابط دقيقة وتحت إشراف الوزارة.

كما شدّد على ضرورة إعداد قوائم دقيقة بالمؤسسات غير المربوطة بشبكة الألياف البصرية مؤكدًا استعداد وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم هذا المسعى.