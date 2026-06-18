سعداوي يسدي تعليمات هامة لرؤساء مراكز تصحيح “الباك”

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم الخميس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصصت هذه الندوة للوقوف على مدى جاهزية مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، وبمسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية. إلى جانب التحضير للندوة الوطنية المقرّرة لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027.

وحضر الندوة إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون وورؤساء مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

وخلال الندوة، ثمّن سعداوي الجهود الكبيرة التي بذلتها الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية. كما أشاد بما أظهرته من التزام ومسؤولية لضمان السير الحسن لهذه المحطات الوطنية الهامة.

وفي كلمته لرؤساء مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، شدّد سعداوي على ضرورة توفير الظروف المثلى للأساتذة المصححين.

وأكد سعداوي أن عملية التصحيح تقتضي جاهزية كاملة للمراكز من جميع الخدمات مع ضمان استمرارية هذه الخدمات طيلة فترة التصحيح.

ودعا سعداوي رؤساء المراكز إلى الوقوف الميداني على مدى جاهزية المراكز التي سيشرفون عليها والتنسيق المباشر والدائم مع مديري التربية لمعالجة أي نقائص قد تسجّل.

كما أكد سعداوي أن توفير الظروف الملائمة للمصححين مسؤولية جماعية تستوجب التجنّد الكامل لجميع المتدخلين.

وفي السياق ذاته، أشاد سعداوي بما يبذله رؤساء المراكز والأساتذة المصحّحون من جهود لإنجاح هذه العملية الوطنية.

وجدّد سعداوي التأكيد على ضرورة الحرص على ضمان توفير جميع شروط العمل المريح داخل مراكز الإغفال ومراكز التصحيح. وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الهيئات والمؤسسات الشريكة لضمان ذلك.