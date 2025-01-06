سعداوي يشارك غداً في المؤتمر الـ14 لوزراء التربية والتعليم العرب بالدوحة

يشارك وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على رأس وفد، يوم غد الثلاثاء، بمدينة الدوحة القطرية، في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب.

وحسب بيان الوزارة، فإن المؤتمر من تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ووزارة التربية والتعليم العالي القطرية، تحت عنوان: “التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي”.

وسيقدّم وزير التربية الوطنية خلال هذا المؤتمر مداخلة في هذا الشأن.