سعداوي يشرف على تتويج 101 تلميذًا في ختام الطبعة الثانية من الأولمبياد الجزائرية للرياضيات

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الاثنين، على فعاليات الحفل الختامي للمنافسات النهائية للطبعة الثانية من الأولمبياد الجزائرية للرياضيات، المنظّم بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالقبة.

وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الوالي المنتدب لمقاطعة حسين داي. وممثلي السلطات الأمنية والمحلية. إلى جانب إطارات وزارة التربية الوطنية، وشركاء القطاع من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ.

وتندرج هذه التظاهرة العلمية الوطنية في إطار تجسيد برنامج عمل وزارة التربية الوطنية، المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لا سيما الالتزام رقم 37، المتعلق بجعل المدرسة إطارًا للإيقاظ الفكري، والالتزام رقم 39، المتعلق بتشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في التعليم الثانوي. باعتبارها مسألة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجالات المعرفة وتكنولوجيا الاتصال.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن تنظيم هذه التظاهرة يترجم التزامات الدولة تجاه النهوض بجودة التعليم وضمان تعليم نوعي يقوم على ترقية التعليم العلمي والتكنولوجي وتعزيز التكوين المتميز، مشيرًا إلى أن أهداف الأولمبياد تتجاوز حدود المنافسة إلى:

1- اكتشاف المواهب الواعدة في الرياضيات، وتوجيهها وصقل قدراتها ضمن مسار تكوين متميز، مع توفير فرص تطوير مهاراتها.

2- الارتقاء بمستوى تدريس الرياضيات عبر تشجيع الأساتذة على تبني أساليب مبتكرة.

3- تعزيز التواصل والتبادل بين التلاميذ المبدعين، بما ينمّي فيهم روح التنافس الشريف.

4- نشر وترسيخ ثقافة الرياضيات، وتعزيز حبها لدى التلاميذ وتحفيزهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات.

5- الإسهام في تطوير البرامج والمناهج التعليمية ذات الصلة بالرياضيات.

6- رفع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية العلوم الأساسية.

7- الإسهام في بناء جيل مبدع قادر على تطوير المعارف خدمةً للإنسانية.

وذكّر الوزير بأن الأولمبياد الجزائرية للرياضيات تستهدف التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ومدارس أشبال الأمة، وفق الفئات التعليمية التالية:

فئة الأصاغر: الثالثة والرابعة متوسط.

فئة الأواسط: الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.

فئة الأكابر: الثانية والثالثة ثانوي شعب الرياضيات، التقني رياضي، والعلوم التجريبية.

كما أوضح الوزير أن بلادنا تشهد تنظيم هذه المنافسة في طبعتها الثانية، والتي شارك في دورها التصفوي الأول المنظم يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 ما مجموعه 96.076 تلميذًا من مختلف ولايات الوطن، ممن تحصّلوا على معدل يساوي أو يفوق 17 /20 في مادة الرياضيات خلال الفصل الأول للسنة الدراسية 2024-2025، تأهل منهم 3124 تلميذًا إلى الدور التصفوي الثاني، الذي جرى يوم السبت 12 أفريل 2025، ليُنتقى منهم 263 تلميذًا للمشاركة في المرحلة النهائية.

وقد استفاد هؤلاء التلاميذ من دورة تكوينية متخصصة، نظّمت لفائدتهم من 23 جوان إلى 2 جويلية 2025 بثانوية الرياضيات بالقبة، بإشراف مفتشين وأساتذة مختصين من قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي. توّجت بإجراء المنافسات النهائية يومي 3 و4 جويلية، والتي اختُتمت اليوم بحفل تكريمي على شرف الفائزين المتفوّقين في المنافسة النهائية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات، وفق النتائج التالية:

فئة الأصاغر:

(11) ميدالية ذهبية

(20) ميدالية فضية

(27) ميدالية برونزية

فئة الأواسط :

(3) ميداليات ذهبية

(9) ميداليات فضية

(10) ميداليات برونزية

فئة الأكابر:

(4) ميداليات ذهبية

(6) ميداليات فضية

(11) ميدالية برونزية

ليبلغ إجمالي المتوّجين 101 تلميذًا.

وتمنى الوزير التوفيق والنجاح للتلاميذ الذين سيمثلون الجزائر في المنافسات الدولية المقبلة، منها:

الأولمبياد الدولية للرياضيات بأستراليا من 10 إلى 20 جويلية 2025.

>أولمبياد الابتكار ببوليفيا من 27 جويلية 2025.

الأولمبياد الدولية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA) بالهند من 11 إلى 21 أوت 2025.