سعداوي يشرف على تظاهرة بيئية رقمية للأطفال بمنتزه واد السمار

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صباح اليوم الأربعاء، بدعوة كريمة من وزيرة البيئة وجودة الحياة، دكوثر كريكو، على تظاهرة بيئية موجهة للأطفال، تحت شعار: “دور الرقمنة في تعزيز الوعي البيئي لأطفالنا”، وذلك بمنتزه واد السمار بولاية الجزائر.

وقد حضر هذه التظاهرة كل من وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، محمد هشام قارة، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إلى جانب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الحراش، عبد الوهاب زيني، وممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات وطنية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تضمن برنامج التظاهرة عرض فيديو حول إعادة تهيئة منتزه وادي السمار، عرض فيديو حول تعميم التربية البيئية وبالخصوص في المؤسسات التربوية، تنظيم معرض للنشاطات البيئية الموجهة للأطفال، وتقديم نموذج لمؤسسة ناشئة تهتم بتعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة.

وخلال اطلاع الوفد الوزاري على المشاريع والمبادرات التي قدمها التلاميذ، أشاد السيد الوزير بمستوى الأفكار المبتكرة، موجّهًا التلاميذ إلى ضرورة تطويرها بعمق علمي وبيداغوجي تحت إشراف أساتذتهم ومؤطّريهم، بما يمكن من تحويلها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ.

كما أكد على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في دعم هذه المشاريع عند بلوغها مرحلة النضج، باعتبارها نواة لمبادرات تنموية تحمل بصمة المدرسة الجزائرية.

واختتمت التظاهرة بإطلاق مشروع “القافلة الرقمية البيئية للطفولة”، تلاه نشاط تشجير على مستوى المنتزه.

وفي تصريح للأسرة الإعلامية، أشاد الوزير بأهمية هذا الموعد الذي يجمع بين حقوق الطفل، البعد البيئي، والرقمنة في المجال التربوي، منوّهًا بالجهود المبذولة لترسيخ الممارسات البيئية الإيجابية داخل المؤسسات التربوية وتحويل المعارف النظرية إلى سلوك وممارسة ميدانية مسؤولة.

كما شدّد على أن هذه التظاهرة تمثل فرصة قيمة لانخراط التلاميذ في مشاريع تربوية مبتكرة، مؤكدًا أن النوادي البيئية بالمؤسسات التربوية ستستفيد من دعم مستمر لتعزيز أدائها البيداغوجي والرقمي، في إطار التعاون القطاعي مع وزارة البيئة وجودة الحياة.

وفي ختام حديثه، جدّد الوزير التأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ التربية البيئية داخل المدرسة وتعزيز توظيف الرقمنة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا المسار يندرج ضمن التوجهات الكبرى التي حملها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء جزائر جديدة خضراء، قائمة على الابتكار والوعي البيئي والمواطنة الحقة.