سعداوي يضع حجر الأساس لمشروع إنجاز متوسطة بالجلفة

قام اليوم الثلاثاء، محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، رفقة والي ولاية الجلفة جهيد موس ورفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز متوسطة صنف 07 / 300 وجبة بحي 05 جويلية “مسعودي عطية ” ببلدية الجلفة.

وحضر إلى جانب الوالي في فعاليات زيارة الوزير والوفد المرافق له كل من أعضاء اللجنة الأمنية للولاية. نواب المجلس الشعبي الوطني، ممثل مصالح الجمارك. المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، مدير التربية بالولاية.

جدير بالذكر، أن وزير التربية أشرف صبيحة اليوم، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2026 من ثانوية الشهيد بن ضيف الحفناوي بولاية الجلفة.

طالع أيضا:

وزير التربية يؤكد على ضرورة تقديم المعارف اللازمة في مرحلة التعليم المتوسط

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم المعارف اللازمة في مرحلة التعليم المتوسط لجميع التلاميذ. وهذا من أجل تلقي المعارف المطلوبة في هذا المستوى. ثم تكون لهم فرصة للإطلاع على المسارات العلمية التي سينتقلون إليها في التعليم الثانوي و”هذه مسألة مهمة”.

كما أشار وزير التربية، خلال إشرافه على انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2026، من ولاية الجلفة، أن هذه المناسبة واحدة من أهم المناسبات الوطنية. وشدّد سعداوي، على ضرورة توفير فضاءات مجهزة للمترشحين تكون مجاورة لمراكز الإجراء من أجل الراحة. مضيفا أن أبناء الجالية يجتازون الامتحان في نفس الوقت مع زملائهم داخل الوطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور