سعداوي يكرّم أبطال الجزائر في أولمبياد الرياضيات.. ويشيد بإنجازهم الدولي

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، على استقبال الفريق الوطني الذي مثّل الجزائر في منافسة الأولمبياد الدولية للرياضيات (IMO) بعنوان سنة 2025، في دورتها السادسة والستين (66)، والتي جرت فعالياتها في ساحل صن شاين، بولاية كوينزلاند، أستراليا، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 جويلية 2025.

وقد هنّأ الوزير أعضاء الفريق الوطني على مشاركتهم المتميزة، مثمنًا الجهود التي بذلوها خلال هذه المنافسة العالمية، كما شجّعهم على مواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المقبلة.

وتشكل الفريق الوطني من خمسة (5) تلاميذ، تمكن ثلاثة منهم من الظفر بثلاث (3) ميداليات برونزية، ويتعلق الأمر بكل من:

• طبيب محمد إقبال، تلميذ بالسنة الثانية ثانوي، شعبة رياضيات، بثانوية مليكة قايد، ولاية سطيف،

• حمادي عبد الإله، تلميذ بالسنة الثالثة ثانوي، شعبة تقني رياضي، بثانوية عبد الحميد بن باديس، ولاية المسيلة،

• كيان أبو القاسيمي، تلميذ بالسنة الثانية ثانوي، شعبة رياضيات، بثانوية الرياضيات محند مخبي.

وتندرج المشاركة في مختلف الأولمبياد العلمية ضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع التربية الوطنية، التي تهدف إلى اكتشاف النخب المدرسية ومرافقتها وفق مقاربة مؤسساتية منتظمة، تجسيدًا لالتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى رعاية التميز المدرسي، وترقية الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور الجزائر في الفضاءات العلمية الإقليمية والدولية، بما يرسّخ ثقافة التفوق والمنافسة البناءة لدى الناشئة.