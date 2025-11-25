سعداوي يكرّم أبناء موظفي وزارة التربية الناجحين في الامتحانات الوطنية لدورة 2025

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، على فعاليات حفل تكريمي نظمته لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية، وذلك تكريمًا لأبناء مستخدمي الإدارة المركزية الناجحين في الامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2025.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، توجّه الوزير بتهانيه الخالصة للناجحين وأوليائهم، مؤكّدًا أن تكريم أبناء موظفي القطاع هو تجسيد لثقافة الاعتراف والوفاء، وتقدير لجهود المنتسبين للأسرة التربوية في خدمة المدرسة الجزائرية.

كما أكّد الوزير أن هذا الحفل يندرج في إطار دعم الناجحين في الامتحانات المدرسية الوطنية، باعتبار ذلك عاملًا محفّزًا على تعزيز الثقة في المنظومة التربوية، وترسيخ ثقافة الجهد والاجتهاد، بوصفها أساسًا لبناء أجيال واعية ومسؤولة وقادرة على الإسهام في تنمية الوطن.