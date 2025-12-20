سعداوي يكشف عن إعادة هيكلة هيئة التفتيش

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال إشرافه اليوم السبت، بقسنطينة، على أشغال الندوة الوطنية للمفتشين أنه يجري حاليا إعادة هيكلة هيئة التفتيش وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات التقييم و تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير في كلمة له في افتتاح هذه الندوة بقاعة العروض الكبرى “أحمد باي - زينيت” بمدينة قسنطينة. بمشاركة قرابة 800 مفتش من مختلف ولايات الوطن حضوريا و عن طريق التحاضر المرئي عن بعد أن هذه العملية. تندرج ضمن تطوير المنظومة التعليمية و تطوير آليات التقييم، وتجديد أدوار الفاعلين التربويين، وفي مقدمتهم هيئة التفتيش.

وأضاف بالمناسبة أنه لإنجاح العملية يتم تسخير الإمكانيات اللازمة لتعزيز عمل المفتشين وتمكينهم. من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

كما اعتبر الوزير أن المفتشين يشكلون “حجر الأساس للقطاع” بالنظر لدورهم المحوري في مرافقة الإصلاحات وضمان تجسيدها عبر المؤسسات التربوية.

وأكد سعداوي أن تنظيم هذه الندوة الوطنية يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. كما أشار إلى أن مهنة التفتيش تقوم على المرافقة، والدعم، والتطوير، والتقويم البناء. بما يخدم تحسين الأداء المهني للأطقم التربوية والإدارية لقطاع التربية.

وتهدف هذه الندوة، التي جمعت مفتشين من مختلف الرتب والاختصاصات، إلى تثمين دور المفتشين في مواكبة التحولات. التي يعرفها قطاع التربية، وتعزيز آليات التقييم كرافعة للإصلاح. إضافة إلى صياغة مقاربات ميدانية أكثر فعالية في مرافقة المؤسسات التربوية حسب ما ذكره المنظمون.

وسيواصل وزير التربية الوطنية زيارة العمل إلى ولاية قسنطينة يقوم خلالها بوضع حجر الأساس لمشاريع تربوية جديدة. بالإضافة إلى معاينة وتدشين منشآت أخرى تابعة لقطاعه.

