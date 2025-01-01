سعداوي يوجه تعليمات صارمة بخصوص الفصل الثاني

وجه وزير التربية محمد صغير سعداوي تعليمات وتوجيهات. لإنجاز وإتمام الأعمال المرتبطة بالفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية.

شدد الوزير خلال الندوة التي عقدها مع اطارات الوزارة ومديري التربية على وجوب الاستعداد الدائم والسهر المستمر على حسن سير المرفق العام. وتفادي بعض الاختلالات والتأخر في بعض العمليات التي تم تسجيلها في الفصل الأوّل.

كما أشاد الوزير بمستوى التنظيم الذي عرفته مختلف المحطات المرتبطة بتقييم الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. مؤكّدا أن الهدف من الندوة الوطنية لتقييم التحوّل الرقمي في قطاع التربية الوطنية هو تحسين وتجويد نوعية تلك الخدمات الموجّهة لمستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم، والخروج بنسخة جديدة خالية من الاختلالات وتشمل المزيد من التحسينات.

كما تضمّنت الندوة عروضا خاصة بـ، غلق السنة المالية؛ الهياكل. الوضعيات المتعلقة بالموارد البشرية، وعرضا آخر خُصّص لشرح محتوى ومضامين القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. والنظام التعويضي