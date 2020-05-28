سعداوي يوضح قضية تدوين إسمه في صفقة تحويل مرواني للمولودية

كشف وكيل أعمال اللاعبين “نسيم سعداوي” حقيقة تدوين إسمه في صفقة إنتقال اللاعب مرواني إلى مولودية الجزائر.

وإمتثل وسيط الفاف “نسيم سعداوي” صبيحة اليوم الخميس أمام لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم أين تحدث لوسائل الإعلام قائلا:

“أتحدى أي شخص أو أي لاعب أو مدرب، إذا تعاملت مع أي لاعب من خارج اللاعبين الذين تعاملت معهم قبل فترة تولي خير الدين زطشي رئاسة الفاف”

وأضاف: “مرواني كان مرتبطا بعقد مع فريق جمعية الشلف، وليس من حقه إختيار الفريق الذي سيلعب فيه، كان هناك إتفاق بين مولودية الجزائر وجمعية الشلف، أنتم كصحفيين بإمكانكم أن تسألوا إدارة جمعية الشلف ومولودية الجزائر حتى تتأكدوا من صحة أقوالي”.