سعداوي يوضّح بشأن مطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية

كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن فتح النقاش حول القانون الأساسي تمّ قبل صدوره.

وأكد سعداوي، في حوار خص به قناة النهار، أن هناك مجموعة من المطالب قدمها الشركاء الاجتماعيون والمنظمات النقابية بخصوص هذا القانون.

وقال وزير التربية بخصوص القانون الأساسي أنه جاء بمجموعة من المكتسبات. مضيفاً أن المنظمات النقابية عبّرت عن أن القانون الأساسي لم يكن في مستوى ما طلبته.

من حـق النقابات أن تطالب بسقف عـالٍ من المطالب

وأشار سعداوي إلى تشكيل لجنة وطنية للاستماع للمنظمات النقابية لتلقي اقتراحاتها حول القانون الأساسي.

وفي السياق ذاته، قال سعداوي: “تلقينا باهتمام وجدية ما قدمته المنظمات النقابية من مطالب”. كما أكد قائلا: “استقبلنا النقابات التي تمثل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.

المطالب هي مكملة لما جاء في القانون الأساسي

أما بالنسبة لمطالب الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية، قال الوزير إن “المطالب يمكن استكمالها بعد النقاش وبعد عرضها على الحكومة”.

وتابع سعداوي أنه سيتم تمحيص هذه المطالب وإدراجها في مشروع قانون. كما يمكن أن يكون هناك مشروع تعديل للقانون الأساسي.

كما أشار الوزير إلى استقبال المنظمات النقابية التي أعلنت مؤخرا عن دخولها في إضراب. وقال بهذا الخصوص: “عبّرنا عن فتح باب الحوار والنقاش واستعداد اللجنة لتلقي انشغالات هذه المنظمات”.