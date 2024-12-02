سعداوي يوقع على اتفاقية لتطوير تدريس اللغة الإيطالية في المؤسسات التربوية

وقع اليوم ،الاثنين، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مذكرة تفاهم مع وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي. ترمي إلى تعزيز وتطوير تدريس اللغة الإيطالية في الجزائر.

وأوضح سعداوي أن الهدف من توقيع هذه المذكرة يتمثل في “تطوير تدريس اللغة الإيطالية بالمؤسسات الجزائرية”.

وأضاف الوزير أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار “تعزيز” التعاون الثنائي في مجال التربية. شكل فرصة “للاطلاع على نظام التعليم الإيطالي وعرض النظام التعليمي الجزائري وآفاق تطويره”. مشيرا إلى أنه تم “تبادل الرؤى والأفكار حول أساليب تطوير اللغة الإيطالية في الجزائر”.

ولفت إلى أن الهدف من تعليم الأجيال الحالية للغة الإيطالية هو “صناعة أجيال أكثر تقاربا في المستقبل واستعدادا لبناء علاقات إنسانية. وأجيال متشبعة بروح الانفتاح والتعاون مع الشعوب الصديقة التي نتقاسم معها الكثير من المبادئ الإنسانية كمبادئ التحرر والسلام العالمي”.

من جانبه أكد الوزير الإيطالي أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تعزيز التحاور بين المدرستين الجزائرية والإيطالية، وكذا تطوير التعاون بين البلدين، سيما في المجال الثقافي والاقتصادي.