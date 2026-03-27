سعداوي يُشرف على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات التربوية غدا

سيُشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة غد السبت، على فعاليات الندوة الوطنية لمديري المؤسسات التربوية الموسومة بـ: “القيادة التربوية الفعالة: انضباط إداري، أداء تربوي متميز، إبداع متجدد”، وذلك بقاعة المحاضرات بكلية الطب بجامعة وهران 1.

​وحسب بيان للوزارة، ستعرف هذه الندوة مشاركة حضورية لأكثر من 600 مدير مؤسسة تربوية من جميع ولايات الوطن. ومن المستويات التعليمية الثلاثة.

إلى جانب مشاركة شاملة لمديري المؤسسات التربوية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بما يعكس الطابع الوطني الجامع لهذا الحدث وأهميته في تعزيز أنماط القيادة التربوية الحديثة.